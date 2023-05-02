Пугачев Максим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пугачев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86577. ПУГАЧЕВЪ, МАКСИМЪ НИКОлаевъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Меленковск. у., Лехтовск. в., д. Воиновой; — Владимир. О. С., 16 Мая 911, 150, 152¹, 2 ч. 1655, 1 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 4 г., съ зач. 1 г., 8 м. и 18 дн. предв. заключ. Исп. 17 Іюня 911. | 908 39197 1635 У. | 96 55169 169 М. | 907 17544 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. №№ 22830 и 6194. | 902 6956 3 ч. 1655 У, | 94 67104 169 М. | 900 104235 2 ч. 1655 У.
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