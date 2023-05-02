Цыганов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Иван Кузьмич

Цыганов Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7935. ЦЫГАНОВ, ИВАН КУЗЬМИЧ, 18 л., гр. Дмитровск. у., в. и с. Домахи,; Н. С. 2 уч. Дмитровск. у. Орловск. губ., Разбой, прин. раб. 9 л. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.