Аникина Анастасия Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 240. АНИКИНА, АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 20 л. Гр. Московск. у., Бронницк. в., д. Кашиной; — Н. С. Сокольническ. уч. г. Москвы. Праздношатат., лиш. св. 2 г. Исп. 6 окт. 919.
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