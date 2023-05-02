Буценин Даниил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буценин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45521. БУЦЕНИНЪ, ДАНІИЛЪ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Ельни, 46 л.; — З. Н. 3 уч. Ельнин. у. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905. | 903 76090 169 М.
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