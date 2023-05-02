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Фисеева Мария Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фисеева
Имя
Мария
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
25 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10587. ФИСЕЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 25 л., Богородицк. у., Дворико-Птанск. р., д. Греково. Тульск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/І—26.

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