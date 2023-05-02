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Бадедов Василий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадедов
Имя
Василий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
24 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
302. Бадедов Василий Константинович, 33 л., Дорогобужск. у., Сафоновск. в., д. Грибово. Н. С. 3 уч. Дорогобужск. у. Ст. ст. 2 ч. 146, 2 ч. 157, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/І—26.

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