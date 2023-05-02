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Натхо Сефервий Циохович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Натхо
Имя
Сефервий
Отчество
Циохович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
17480. НАТХО, СЕФЕРВИЙ ЦИОХОВИЧ, 30 л. Гр. Кубанск. обл.; — Н. С. 4 уч. Екатерицодарск. отд. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 12 нояб. 920.

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