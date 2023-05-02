Разуваев Яков Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разуваев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34924. РАЗУВАЕВЪ, ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Туринска, 42 л., рд. въ г. Петровскѣ, Саратов. г.; — Г. С. г. Камышлова (въ 7 р.), 13 и 169 М., тюр. 8 м. и 10 дн. Исп. 7 Апр. 905. | 902 57560 1647 У. | 91 144588 1655 У. | 95 73087 313 У. | 90 7697 169 М. | 95 35725 313 У. | 88 26639 169 М.
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