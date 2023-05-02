Салтыков Даниил Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салтыков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18776. САЛТЫКОВ, ДАНИИЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 52 л. Гр. Слободск. у., Фаленск. в., д. Юсовской; — Н. С. 4 уч. Слободск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г. Исп. 15 февр. 920.
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