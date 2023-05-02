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Федоров Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
10347. ФЕДОРОВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 21 г., Островск. у., Краснососенск. в. Н. С. 3 уч. Островск. у. Ст. 176, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. —/ХІІ—26.

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