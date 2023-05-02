Морозов Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26914. МОРОЗОВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 55 л. Гр. г. Петрозаводска; — Н. С. 3 отд. Смольнинск. р. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 8 м. условно.
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