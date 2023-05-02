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Абрамов Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44657. АБРАМОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ (онъ же Губановъ и Гутановъ). К. изъ сс.-посел. Тюкалинск. у., Кобардакск. в., д. Казанцевой, 40 л., рд. Инсарск. у., Исамск. в., въ с. Иссахъ; — М. С. 2 уч. Тюменск. у. (въ 6 р.), 1 и 3 п. 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Мая 905. | 904 55991 1647 У. | 89 46 169 М. | 903 53677 169 М. | 87 76175 169 М. | 90 32954 1647 У.

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