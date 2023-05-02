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Башилов Андрей Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башилов
Имя
Андрей
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
464. Башилов Андрей Никифорович, 25 л., Тверск. у., Первомайск. в., д. Первомайские-Горки, Н. С. 10 р. г. Твери. Ст. ст. 2 ч. 86, 1 ч. 157, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 25/ІѴ—26.

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