Гейн Вальдемар Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гейн
- Имя
- Вальдемар
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 648. ГЕЙН, ВАЛЬДЕМАР ПЕТРОВИЧ, 19 л. ГР. В. Т. Петрограда;—Н. С. 2 Городск. р., 4 отд. б. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 16 авг. 922.
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