Грачев Василий Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Василий Марков

Грачев Василий Марков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачев
Имя
Василий
Отчество
Марков
Дата исполнения приговора
18 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
64223. ГРАЧЕВЪ, ВАСИЛІЙ МАРКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Шуйск. у., Афанасьевск. в., д. Авдѣева, 27 л.; — Шуйск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Авг. 907. | 900 70363 1649 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close