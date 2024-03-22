Грачев Василий Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грачев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64223. ГРАЧЕВЪ, ВАСИЛІЙ МАРКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Шуйск. у., Афанасьевск. в., д. Авдѣева, 27 л.; — Шуйск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Авг. 907. | 900 70363 1649 У.
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