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Васильев Авраам Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Авраам
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
470. ВАСИЛЬЕВ, АВРААМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 58 л. Гр. Демянск. у., Луженск в., д. Иловка;—Новгородск. ГубРевтриб. Ст. 77 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 26 авг. 922.

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