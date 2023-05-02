Уляхин Федот Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уляхин
- Имя
- Федот
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9895. УЛЯХИН ФЕДОТ СПИРИДОНОВИЧ, 36 л., Орловск. г., Волховск. у., Лучанск. в., д. Меркуловой. Н. С. 2 уч. Волховск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ѴІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.