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Канаичев Антон Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Канаичев
Имя
Антон
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
08 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4906. Канаичев Антон Никитич., 36 л. Кирсановск. у., Иноковск. в., с. Ковылки. Тамбовск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", (ст. р.), л. с. 3 г. 8 февр. 927.

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