Канаичев Антон Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Канаичев
- Имя
- Антон
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4906. Канаичев Антон Никитич., 36 л. Кирсановск. у., Иноковск. в., с. Ковылки. Тамбовск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", (ст. р.), л. с. 3 г. 8 февр. 927.
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