Черненко Иван Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черненко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 59867. ЧЕРНЕНКО, ИВАНЪ ИГНАТЬЕВЪ (онъ же Черненькій). Сс.-посел. Канск. у., Рождественск. в., д. Степановой, 62 л., рд. Кишиневск. у., въ в. и с. Серельскомъ; — Краснояр. О. С., 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Февр. 909. | 14 Дек. 96 г., Тобольск. Губ. С., арест. отд. 1 г. | 95 108493 1655 У. | 83 58622 1655 У. | 91 148231 1655 У. | 81 9981 169 М. | 87 89385 1655 У. | 79 69207 172 М. | 84 31947 1655 У.
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