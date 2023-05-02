Горячев Илья Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горячев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37369. ГОРЯЧЕВЪ, ИЛЬЯ МИТРОФАновъ. Сс.-посел., 20 л., былъ прип. къ г. Тифлису; — Благовѣщен. О. С., 134, 135, 13 и 2 ч. 1454 У., § ІІІ ст. 437 и 466 У. о сс., каторж. раб. 12 л. Исп. 27 Авг. 908. | 904 40564 1449 У. | 902 80155 1455 У.
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