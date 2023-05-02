Болотина Агафья Парменова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болотина
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Парменова
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45349. БОЛОТИНА, АГАФЬЯ ПАРМЕНОва. К. Волхов. у., Ребринск. в., д. Морозова, 40 л.; — Г. С. 1 уч. г. Орла, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Іюня 905.
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