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Курочкин Григорий Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкин
Имя
Григорий
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
16461. КУРОЧКИН, ГРИГОРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 58 л. Гр. Чернск. у., Покровск. в., д. Стрешнево; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Покупка денатур., лиш. св. 1 г. условно и штр. Исп. 19 апр. 920.

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