Петров Сергей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18098. ПЕТРОВ, СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Бежецк. у., Ильгощинск. в., д. Медведехи; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Растрата, лиш. св. 8 м. Исп. 7 авг. 920.
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