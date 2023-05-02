Неусмехов Андрей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неусмехов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85434. НЕУсМѢХОВЪ, АНДРЕЙ МАТВѢевъ, 42 л. К. изъ сс. Тарск. у., Рыбинск. в., д. Баслова, рд. СПБ. у., въ в. и с. Рыбацкомъ; — Тобольск. О. С., 28 Февр. 911, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 5 Мая 911. | 906 21751 169 М. | 904 90121 2 ч. 1655 У. | 94 73395 1647 У. | 900 100920 1655 У. | 93 44990 169 М. | 95 94411 1655 У. | 92 25006 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.