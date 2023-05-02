Чашников Степан Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чашников
- Имя
- Степан
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7952. ЧАШНИКОВ, СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, 18 л., Гр. Слободск. у., Ракаловск. в., д. Гужовской,; Н. С. 1 уч. Слободск. у., Кража, лиш, св. 6 м., Исп. 22 окт. 919.
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