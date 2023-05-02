Баранов Алексей Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1447. Баранов Алексей Константинович, 22 л., Мологск. у., Покровско-Ситск. в., д. Базыки. Н. С. 4 р. Мологск. у. Ст. ст. 176, 196, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5 апр. 926.
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