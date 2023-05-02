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Дайреджиев Дмитрий Кеворков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дайреджиев
Имя
Дмитрий
Отчество
Кеворков
Дата исполнения приговора
19 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
31239. ДАЙРЕДЖІЕВЪ, ДМИТРІЙ КЕВОРковъ (Егоровъ) (онъ же Кеменджіевъ). Мщ. г. Стараго Крыма, Феодосійск. у., 19 л.; — Симферопольск. О. С. (во 2 р.), 140, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. Исп. 19 Марта 905. | 903 18225 170 М.

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