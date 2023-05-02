Губейдуллов Велиулла Губейдуллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губейдуллов
- Имя
- Велиулла
- Отчество
- Губейдуллов
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18217. ГУБЕЙДУЛЛОВЪ, ВЕЛІУЛЛА ГУбейдулловъ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Буинск. у., Архангельск. в., д. Татарскихъ-Шатрашанъ; — З. Н. 5 уч. Буинск. у., 12 Нояб. 910, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Нояб. 910. | 21 Мая 908 г. З. Н. 1 уч. Карсунск. у., тюр. 1 г. 903 21212 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 105757.
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