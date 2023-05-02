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Новикова Александра Евлампьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новикова
Имя
Александра
Отчество
Евлампьевна
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
17680. НОВИКОВА, АЛЕКСАНДРА ЕВЛАМПЬЕВНА, 18 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Трушковск. в., с. Телятьева; — Н. С. 3 р. Пошехонье-Володарск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 нояб. 920.

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