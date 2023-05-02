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Безгубов Иван Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безгубов
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
565. БЕЗГУБОВ, ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 26 л. Гр. Крапивенск. у., Лапотковск. в., д. Карашник; — Н. С. Лубянск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 6 окт. 919.

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