Горлов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горлов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14259. ГОРЛОВ, ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 42 л. Гр. Борисоглебск. у., Б.-Пригородн. в., сл. Станичной; — Н. С. 2 уч. Борисоглебск. у. Варка самог., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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