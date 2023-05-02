Гонтмахер Мошко Дувидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гонтмахер
- Имя
- Мошко
- Отчество
- Дувидов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81492. ГОНТМАХЕРЪ, МОШКО ДУВИдовъ, 25 л. Колон. Балтск. у., кол. Голоче, рд. въ г. Кишиневѣ; — Кишинев. О. С., 2 Мая 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Іюня 911. | 12 Янв. 910 г. Кишинев. С. М. С., 169 М., тюр. 6 м. | 4 Апр. 907 г. Кишиневск. О. С., 1647 У., тюр. | 905 80026 1647 У. 1 г. и 8 м.
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