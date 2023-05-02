Загородний Михаил Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загородний
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38464. ЗАГОРОДНІЙ, МИХАИЛЪ ВАРфоломеевъ. Лит. ос. пр. изъ к. Сквир. у., Володарск. в., с. Городищи-Косовскія, 27 л.; — Уманск. О. С., 148, 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 104349 в приг. сего С. оть 14 Окт. 908 г., арест. отд. 2 г. Исп. 5 Февр. 909. | 904 58857 1654¹ У. | 901 81710 170 М.
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