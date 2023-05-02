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Говердов Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Говердов
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1532. Говердов Василий Григорьевич, 40 л., Тамбовск. г., г. Моршанска. Н. С. Деж. кам. г. Моршанска. Ст. ст. 86, 88, 176, 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/ІѴ—26.

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