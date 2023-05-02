Тудуев Исмаил Кацаов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тудуев
- Имя
- Исмаил
- Отчество
- Кацаов
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140189. ТУДУЕВЪ, ИСМАИЛЪ КАЦАОВЪ. Сел. обыв. с. Чегемскаго, Нальчинск. окр., 24 л.; — Владикавказ. О. С. 25 Іюня 909, 134, 135 и 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Сент. 909. | Нальчин. Горск. Словесн. С., за покупку краден. — тюр. 5 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.