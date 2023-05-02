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Малолетова Евфросиния Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малолетова
Имя
Евфросиния
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
29 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8887. Малолетова Евфросиния Федоровна, 25 л., Череповецк. у., Чуровск. в., д. Медвежья. Н. С. 3 уч. Череповецк. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 9 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 апр. 926.

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