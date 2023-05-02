Барановский Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барановский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129846. БАРАНОВСКІЙ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Сн. отст. ряд., 17 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 139 и 996 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Окт. 909. | 906 75107 169 М. | 902 72357 169 М. | 903 93617 169 М.
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