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Барановский Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барановский
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129846. БАРАНОВСКІЙ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Сн. отст. ряд., 17 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 139 и 996 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Окт. 909. | 906 75107 169 М. | 902 72357 169 М. | 903 93617 169 М.

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