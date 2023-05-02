Киевский Николай Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиевский Николай Семенов

Киевский Николай Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киевский
Имя
Николай
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
32250. КІЕВСКІЙ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВЪ. К. Бердичев. у., Казатинск. в. и с., 21 г.; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 16 7 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Марта 905. | 903 87093 170 М. | 903 13437 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.