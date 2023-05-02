Бодров Александр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бодров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20523. БОДРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Казаткульск. в., д. Курганской, 33 л., рд. Керенск. у., Николокитск. в., въ с. Чернышовѣ;—Тобольск. О. С., 133, 2 и 4 п. 134, 130, 149, 152, 977 и 2 ч. 1655 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 9451, арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Дек. 908. 900 86451 1655 У. | 94 38451 170 М. 96 81199 1655 У. | 92 88002 170¹ М. 96 34094 169 М. | 91 1035 170 М.
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