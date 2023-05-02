Юрин Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8438. ЮРИН, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Мокшанск. у., Юловск. в., д. Панкратовки; - Н. С. 4 уч. Мокшанск. у. Убийство, лиш. св. 9 л. Исп. 14 июля 919. | предыдущая судимость 916 43386 1 ч. 1647 У.
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