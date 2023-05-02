Перевощиков Петр Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревощиков Петр Ермолаевич

Перевощиков Петр Ермолаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перевощиков
Имя
Петр
Отчество
Ермолаевич
Дата исполнения приговора
08 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27548. ПЕРЕВОЩИКОВ, ПЕТР ЕРМОЛАЕВИЧ, 47 л. Гр. Глазовск. у., Юкаменск. в., д. М.-Дорониной; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Незак. продажа, пр. р. 6 м. Исп. 8 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.