Балицкая Дарья Сильвестрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балицкая
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Сильвестрова
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37613. БАЛИЦКАЯ, ДАРЬЯ СИЛЬВЕСТРОва (она же Барицкая и Хмѣліовская). К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Озерницк. в., с. Кочаткпва, 40 л., рд. Новоушицк. у., въ м. Жванцѣ (Сташковецъ тожъ); — Томск. О. С. (въ 6 р.), 114, 134, 135, 148, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2 г. Исп. 8 Апр. 905. | 900 86191 1655 У. | 92 61610 170 М. | 96 80389 1655 У. | 91 103922 169 М. | 93 77659 169 М.
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