Шарашев Иван Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарашев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8146. ШАРАШЕВ, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 29 л. Гр. Тихвинск. у., Неболочск. в., д. Нижних-Лук; - Череповецк. О. Н. С. Убийство, лиш. пр. гражд. и св. 10 л., по амнист. 6 Всеросс. С'езда Сов. нак. сокращ. до 4 л. Исп. 28 дек. 918.
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