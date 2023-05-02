Шарашев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарашев Иван Ефимович

Шарашев Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарашев
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8146. ШАРАШЕВ, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 29 л. Гр. Тихвинск. у., Неболочск. в., д. Нижних-Лук; - Череповецк. О. Н. С. Убийство, лиш. пр. гражд. и св. 10 л., по амнист. 6 Всеросс. С'езда Сов. нак. сокращ. до 4 л. Исп. 28 дек. 918.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.