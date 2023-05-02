Загава Юзеф Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загава
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46797. ЗАГАВА, ЮЗЕФЪ АНТОНОВЪ. К. Ловичск. у., гм. Лышковице, с. Пщоновъ, 20 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Сельце; — Гм. С. 2 окр. Ловичск. у., 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 27 Мая 905.
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