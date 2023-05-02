Харитонов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7795. ХАРИТОНОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Гр. Кирилловск, у., Ферантовск. в., д. Зыбашное, Череповецк. Ревтриб., Взяточннч., лиш. св. 3 г., Исп. 23 окт. 919.
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