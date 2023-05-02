Братчиков Василий Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Братчиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36066. БРАТЧИКОВЪ, ВАСИЛІЙ КОНдратьевъ. Сс.-посел. Канск. у., Устьянск. в., д. Долайской, 65 л., рд. Зарайск. у., въ с. Верхнемъ-Бѣлоомутѣ; — Краснояр. О. С., 115, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Дек. 908. | 906 999 1655 У. | 91 134109 1651 У. | 905 1050 169 М. | 86 75690 1655 У. | 99 89723 У. о СС. | 85 19227 169 М. | 96 61011 1655 У. | 74 40479 1647 У.
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