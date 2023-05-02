Птицыпова Матрена Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Птицыпова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27970. ПТИЦЫПОВА, МАТРЕНА СЕРГЕЕВНА, 18 л. Гр. Новоржевск. у., Кудеверск. в., д. Выдрено; — Н. С. Смольнинск. р. 2 отд. г. Петрограда. Хищение, пр. р. 6 м. Осужд. 28 окт. 920.
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