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Птицыпова Матрена Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Птицыпова
Имя
Матрена
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27970. ПТИЦЫПОВА, МАТРЕНА СЕРГЕЕВНА, 18 л. Гр. Новоржевск. у., Кудеверск. в., д. Выдрено; — Н. С. Смольнинск. р. 2 отд. г. Петрограда. Хищение, пр. р. 6 м. Осужд. 28 окт. 920.

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