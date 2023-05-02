Тымчик Герман Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тымчик
- Имя
- Герман
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140241. ТЫМЧИКЪ, ГЕРМАНЪ ІОСИФОВЪ. К. Житомірск. у., Чудновск. в., д. Подолянцевъ, 22 л.; — Кіевск. С. П. 11 Сент. 909, 115, 152 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 27 Окт. 909.
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