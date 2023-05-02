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Иванов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
46992. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Пронск. у., Архангельск. в., сл. Старо-Стрѣлецкой, 21 г., рд. въ ст. Михайловской, Хопер. окр.; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 149 и 1480 У., тюр. 2 м. Исп. 12 Мая 905.

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