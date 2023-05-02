Усачев Степан Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усачев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140346. УСАЧЕВЪ, СТЕПАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Веневск. у., Озеренск. в., с. Хавокъ, 30 л., рд. въ г. Тулѣ; — З. Н. 1 уч. Веневск. у. 5 Нояб. 909, 3, 4 и 6 п. 9, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Нояб. 909.
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